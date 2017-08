San Giovanni, la burocrazia rallenta i lavori di ristrutturazione alla scuola Carducci

In via la Spezia i bandoni del cantiere della metro C sono stati rimossi a marzo. Eppure, nonostante la discussa riapertura al traffico veicolare, nella strada permandono elementi che contribuoscono a farla apparire come un eterno cantiere. Emblematico il caso della scuola elementare Carducci.

Il video e l'appello a fare presto

Il plesso, situato all'angolo con via San Severo, è parzialmente nascosto dietro una recinzione metallica da cui si eleva un ponteggio. I genitori degli alunni che frequentano la scuola, vogliono sapere per quanto tempo deve rimanere in quello stato. La richiesta è stata espressa anche attreverso un video. E' stato postato da qualche residente preoccupato e mostra la facciata ed il tetto della scuola, da cui si sono staccati consistenti strati di cornicione. Il filmato si conclude con l'appello a fare presto. Più che un monito, un grido d'aiuto.

I problemi burocratici ed i documenti mancanti

Nel video la principale criticità evidenziata, risiede nel mancato parere della Soprintendenza capitolina. Problema che ad oggi è stato superato superato. "Il parere è arrivato ed è anche stata fatta la gara – spiega la presidente del Municipio 7 Monica Lozzi – il punto è che la società che ha vinto l'appalto ha cambiato ragione sociale. Ora sta aspettando l'ultimo documento dalla Camera di commercio. Purtroppo siamo continuamente rallentati dalla burocrazia – sottolinea la Minisindaca – tuttavia abbiamo sollecitato la ditta a fare in fretta e ci hanno assicurato che entro una settimana riusciranno ad ottenere i documenti mancanti". Dopodichè potranno partire i lavori, quasi in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico.