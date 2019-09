Apprendista del borseggio a 10 anni, carabiniere ferma ladra e la sua maestra

A 'lezione' di borseggio a 10 anni. Ad intralciare 'l'apprendistato' di una minorenne e della sua insegnante un carabiniere libero dal servizio. I fatto nel pomeriggio di lunedì 2 settembre quando un Vicebrigadiere in forza alla Stazione Carabinieri Roma San Giovanni, libero dal servizio, ha arrestato una cittadina bosniaca di 54 anni, con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato.

Il militare si è trovato a passare in largo Magna Grecia dove ha notato una “vecchia conoscenza” delle forze dell’ordine, in compagnia di una ragazzina, che stava “ronzando” intorno a una donna ferma in strada.

Intuiti i suoi propositi, il Carabiniere si è avvicinato senza farsi notare e ha bloccato la 54enne e la sua piccola “apprendista” – di soli 10 anni – subito dopo essere riuscita a sfilare il portafoglio dalle tasche di una donna filippina di 78 anni.

Durante la perquisizione, effettuata con il supporto di una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma San Giovanni, il portafoglio è stato recuperato e immediatamente restituito alla legittima proprietaria.

La 54enne è stata trattenuta in caserma in attesa del rito direttissimo mentre la ragazzina è stata affidata ad una casa famiglia della Capitale.