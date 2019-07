Il Municipio VII si prepara all'autunno: nelle piazze si celebrano i prodotti a kmzero

Laboratori didattici, prodotti genuini, stand enogastronomici. Il Municipio VII si prepara alla fine dell'estate, ancora lontana, con una serie di iniziative che mirano a rimpire le piazze di cittadini.

Il lavoro di scouting

Tre appuntamenti, dislocati in territori molto diversi tra loro, sono destinati a succedersi nel volgere di poche settimane. Eventi su cui punta l'amministrazione che, di recente, ha pubblicato i relativi avvisi pubblici. "Un anno fa – racconta l'assessore al Commercio Piero Accoto – abbiamo sondato il terreno con le associazioni, le cooperative, le aziende. Abbiamo pubblicamente chiesto di manifestare interesse rispetto a determinate iniziative da svolgere in piazza". Ora, con la pubblicazione dei bandi, si entra nella fase operativa.

L'evento a largo Appio Claudio

Ad ottobre sono due gli appuntamenti che il Municipio ha deciso di lanciare. Si comincia con la kermesse "vi mettiamo alla prova", prevista dal 4 al 6 a largo Appio Claudio. "E' un evento più dedicato all'enogastronomia e, almeno nelle nostre intenzioni, dovrebbe prevedere laboratori artigianali che mostrano come si trasformano i prodotti, come si realizza il formaggio, la birra e perchè no, anche come fanno le api a preparare il miele – spiega sempre l'assessore – ci sembra un modo stimolante per far partecipare le famiglie ed i bambini del territorio". Ci saranno quindi stand di salumi, verdure trasformate e formaggi.

Ottobre a piazza Re di Roma

Dal 18 al 20 ottobre in piazza Re di Roma è invece la volta della manifestazione enogastronomica "Madre Natura" con cui l'amministrazione punta a promuovere l'artigianato locale e la vendita di prodotti tipici del Lazio. "Questo appuntamento, rispetto a quello di Largo Appio Claudio – chiarisce l'assessore - è più rivolto ai produttori agricoli del territorio".

La festa del peperoncino

C'è anche un altro appuntamento, con caratteristiche un po' diverse, che apre le kermesse autunnali. "A piazza Don Bosco, a settembre, sarà organizzata la festa del peperoncino – annuncia Accoto – in questo caso però il bando è già stato chiuso. La kermesse si articola su quattro giornate e prevede lo svolgimento d'iniziative culturali, balli e competizioni a chi mangia più piccante". Formule originali che, oltre a promuovere piccole attività economiche, contribuoscono anche a portare i cittadini a rivivere le piazze pubbliche.