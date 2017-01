San Giovanni, alla metro arriva la street art: parte la campagna "Adotta una stazione"

Nuovo look per la stazione metropolitana di San Giovanni. Via le scritte vandaliche ed i fastidiosi adesivi. Non si tratta però di una semplice operazione di retake. Il prossimo sabato la fermata sarà infatti interessata dalla realizzazione di un vero e proprio murales.

L'INIZIATIVA - “Sabato 7 gennaio, grazie alla collaborazione tra Atac e RetakeRoma, la street artist Tina Loiodice inizierà a realizzare il murales 'Lo sguardo' sui pannelli in cartongesso che delimitano l’area di cantiere della futura stazione metro C” annuncia Linda Meleo, Assessora alla Città in Movimento. “Le decorazioni verranno effettuate dall’artista con colori non tossici ad acqua. L’opera è il primo step di un percorso che interesserà anche altre aree della stazione – spiega l'Assessore – Contemporaneamente i volontari dell’associazione Retake Roma puliranno e riqualificheranno le aree di accesso. E non solo: all’interno della stazione verranno eliminati adesivi illegali e scritte vandaliche”.

LA NUOVA CAMPAGNA - L'iniziativa che interessa la fermata di San Giovanni, potrebbe essere la prima di una lunga serie. “Abbiamo in mente di lanciare una vera e propria campagna di valorizzazione che si chiamerà 'Adotta una stazione'. L’obiettivo è prendersi cura delle stazioni e trasformarle grazie al contributo di artisti, esperti di arte e

di architettura Ma chiederemo anche ai cittadini di darci una mano ad abbellire queste stazioni. Perché i romani riappropriandosi dei beni comuni – sottolinea l'Assessore –- potranno così anche recuperare un senso di appartenenza, di comunità. Il tutto per il bene di Roma. E per rilanciare l’immagine della Capitale".