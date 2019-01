Largo Brindisi hub multimodale e un parco a viale Castrense: ecco come cambia San Giovanni

La riapertura di via La Spezia prima, la chiusura al traffico di viale Castrense poi, quindi l'apertura della fermata della metro C a San Giovanni. Il quartiere di San Giovanni cambia e la sindaca Raggi oggi, con un post su facebook ha fatto il punto dei cambiamenti che culmineranno nella gara per il restyling della zona che, spiega Raggi, "diventerà un esempio concreto della nostra idea di mobilità virtuosa".

Cosa cambierà? E' Raggi a raccontare le novità. "Su Largo Brindisi verrà ampliata l’area pedonale, operazione che darà respiro a tutto il quartiere: la zona pedonale diventerà anche un hub multimodale, con l’accesso diretto alla stazione metro San Giovanni". E ancora: "Due piste ciclabili su via La Spezia e via Taranto convergeranno infatti sull'area pedonale di Largo Brindisi. Sempre su Largo Brindisi un parcheggio per le biciclette, chiuso e controllato, sarà accessibile ai titolari di MetreBus Card".

Novità anche su via La Spezia dove arriva una nuova preferenziale che "favorirà la circolazione dei mezzi pubblici". Inoltre "viale Castrense sarà chiuso al traffico nel tratto che va da via Nola a piazzale Appio, con la realizzazione di un parco urbano lungo le Mura che si ricollegherà al parco di via Carlo Felice".

Secondo Raggi si tratta di "una trasformazione completa che presto sarà visibile a tutti, maggiore decoro e sicurezza per cittadini e residenti, in un quartiere strategico che funge da cerniera tra il quadrante nord e quello sud della nostra città".