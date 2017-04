Da viale Castrense a via La Spezia, ecco cosa sta succedendo alle strade di San Giovanni

A passo d’uomo. Su viale Castrense le auto si muovono con una lentezza esorbitante. La nuova viabilità, realizzata a seguito della chiusura dei cantieri per la Metro C, qualche problema lo crea. Gli automobilisti che arrivano dalla Tangenziale, a distanza di qualche giorno dalle modifiche introdotte, continuano ad incolonnarsi.

SAN SEVERO - Il viale attraversato dalle Mura Aureliane, è congestionato fino a via San Severo. Si tratta di una stradina, ad un solo senso di marcia, su cui si riversano moltissime auto. Via San Severo paga in effetti un caro dazio per le modifiche appena introdotte nella viabilità. Lì si immettono i mezzi privati arrivati dalla Tangenziale e quelli, rarissime, che giungono da piazzale Appio. Già perché quel tratto, nel quale ieri il presidente della commissione Mobilità del Campidoglio, ha girato un video, è quasi pedonale.

VIALE CASTRENSE - Lì il traffico, improvvisamente, sparisce. Ma è ingannevole pensare che quella situazione idiliaca riguardi tutto il viale. “Qui – spiegava Stefàno nel video postato su facebook – abbiamo promesso ai vari comitati ed ai genitori della scuola Carducci, di realizzare una ciclovia, ovvero un’area ciclopedponale attigua alle mura. Per valorizzare questo patrimonio archeologico e culturale d’inestimabile valore, mettendolo a sistema con la parte restostante di via Carlo Felice” dov'è già presente un'area verde.

I PIU' PENALIZZATI - Per quanto riguarda via San Severo, il presidente della Commissione Mobilità de Campidoglio ha annunciato l’intenzione di renderla “pedonale, almeno parzialmente, facendo defluire il flusso delle auto che arrivano dalla tangenziale, su via Nola”. Le modifiche introdotte a seguito dei lavori per la Metro C, tendono a penalizzare anche la scuola Carducci. Il marciapiede è transennato ed i pedoni sono costretti a passare in un corridoio realizzato con i tondini di ferro.

VIA LA SPEZIA - A chiudere, c’è “l’autostrada di via La Spezia”. Nella zona compresa tra via San Severo e piazzale Appio, i volumi di traffico sono decisamente superiori rispetto al precedente tratto che porta fino a piazzale Lodi. Tuttavia non sono paragonabili alla densità che si riscontra su viale Castrense. Il motivo è che, su via La Spezia, transitano solo alcune auto, quelle cioè dirette verso piazzale Appio. Una buona parte invece, si dirige verso piazza Re di Roma. Il proposito di lavorare sui tempi semaforici, dovrà quindi tenere conto di quest’aspetto. Anche perchè, diversamente, le auto in arrivo dalla Tangenziale che oggi si muovono a passo d’uomo, sarebbero completamente bloccate sul primo tratto di viale Castrense. E le code, in tal caso, avrebbero ripercussioni sulla Tangenziale stessa.