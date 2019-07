San Giovanni, sigilli ai box del mercato di via Orvieto. Entro l'autunno demoliti 20 banchi

Chiudono altri box nel mercato di via Orvieto. Otto banchi, cinque dei quali ancora operativi, hanno ricevuto un provvedimento di sequestro amministrativo. Sulle saracinesche sono ora stati apposti i sigilli ed il classico nastro giallo della Polizia Locale.

Sigilli ai box

"Da una serie di controlli effettuati dai nostri uffici sulla regolarità dei pagamenti della COSAP (il canone di occupazione di suolo pubblico ndr) da parte degli operatori del commercio, è risultato che 8 operatori del mercato di via Orvieto erano morosi già da 5 anni – fa sapere la presidente del Municipio VII Monica Lozzi - Per un anno intero l'amministrazione li ha più volte invitati a mettersi in regola, non ottenendo da parte loro alcun riscontro".

Gli avvertimenti ignorati

Un passo avanti in vista del rilancio del mercato che, l'amministrazione, progetta di trasformare radicalmente. "Negli anni sono tanti gli operatori che hanno rinunciato. Attualmente, gli effettivi sono meno di un quarantina, su sessanta box totali" fa sapere l'assessore ai Lavori Pubblici Piero Accoto. Anche i banchi che hanno ricevuto i sigilli non erano tutti quanti funzionanti. "Solo cinque su otto stavano continuando ad operare. Comunque noi avevamo mandato un'ultima lettera, 30 giorni fa, chiedendo per la seconda volta di regolarizzare la propria posizione. Non l'hanno fatto e così gli abbiamo revocato la licenza. E lo stesso faremo con gli operatori degli altri mercati che – avverte l'assessore – non vogliono mettersi in regola".

Il progetto di rigenerazione

Su via Orvieto l'amministrazione municipale ha messo gli occhi da tempo. L'obiettivo è quello di creare un plateatico con uno spazio dedicato alla somministrazione – racconta Piero Accoto – con laboratori alimentari e non, come già fatto con quello del Quarto Miglio". Per ora il progetto è fermo alla fase preliminare. "Gli operatori sono già stati messi al corrente di quelle che sono le nostre intenzioni – afferma l'assessore – mancano ancora dei passaggi, l'ultimo dei quali è l'approvazione, in assemblea capitolina, del relativo progetto di rigenerazione urbanistica".

Via Orvieto tra rilancio e riqualificazione

Il percorso da intraprendere per il rilancio del mercato, alla cui sopravvivenza Diego Bianchi aveva dedicato il film "Arance e Martello", è ancora lungo da compiere. Nel frattempo prosegue la riqualificazione. "Entro l'autunno abbatteremo 20 box che sono inutilizzati" otto sono quelli che hanno ricevuto il provvedimento "sono vecchi, in alcuni casi anche pericolosi- sottolinea Accoto - Li demolirermo in danno a chi li stava gestendo" spesso, senza neppure pagare la tassa di occupazione.