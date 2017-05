San Giovanni: iniziano i lavori per la riqualificazione di via Albalonga

Nuova veste per via Albalonga. La strada di San Giovanni si appresta infatti a vivere una nuova trasformazione. Ancora per pochi giorni, i new jersey di plastica rimarrano sulla carreggiata. Poi arriverà il momento di salutarli. Definitivamente.

I TEMPI - “I preavvisi di quarantotto ore sono già stati comunicati attraverso appositi cartelli. Dopo i divieti – spiega l‘assessore municipale ai Lavori Pubblici Salvatore Vivace – arrivano gli spiccati, ovvero i segni che preludono ai lavori. Questi ultimi cominciano mercoledì 17 e prevedono da subito l'ausilio di mezzi meccanici per gli interventi più important Abbiamo atteso qualche giorno in più – sottolinea Vivace – per essere sicuri di avere tutto il materiale ordinato. La strada è molto transitata e così facendo puntiamo a limitarne al massimo i disagi per i suoi utenti”.

LA NUOVA SISTEMAZIONE - Per quanto riguarda il nuovo look “andremo ad eliminare quella soluzione provvisoria individuata dalla polizia locale per porre fine al fenomeno delle doppie e triple file. Nella strada, soprattutto di notte, la situazione diventava insostenibile tanto per i residenti quanto per la viabilità – ricorda l’assessore Vivace – la trasformazione prevede la sostituzione dei new jersey con una cigliatura in travertino, sopra la quale sarà realizzata una sorta di ringhiera. L’effetto che si otterrà è simile a quanto realizzato in via delle Cave. In quel caso però i parcheggi realizzati sono per le auto, invece per via Albalonga restano a disposizione soltanto per i veicoli a due ruote”. Una soluzione escogitata nel 2014 che, scooteristi e motociclisti, hanno mostrato di apprezzare. Per quanto attiene i tempi di realizzazione, l’assessore non si sbilancia troppo. “Diciamo che, tra qualche settimana, i lavori saranno terminati”.