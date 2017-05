"Meno macchine a San Giovanni: vogliamo l'isola ambientale"

Piste ciclabili, ampliamento dell’area pedonale, un collegamento con il giardino di via Carlo Felice. E’ questo il modello di viabilità cui puntano i comitati di San Giovanni. Vogliono un’ “isola ambientale” . Vale a dire “qualcosa di “simile a quello che si sta realizzando su via Urbana e che, quindi, è cosa diversa rispetto ad una semplice pedonalizzazione” spiega Roberto, uno dei cittadini più attivi del coordinamento San Giovanni Mobilità Sostenibile.

IL RISPETTO DEI PROGRAMMI - Sono tante le realtà che stanno spingendo verso un ripensamento della viabilità nel quadrante esterno alle Mura Aureliane. “Chiediamo semplicemente il rispetto del Piano Regolatore Generale che su indicazione della Soprintendenza punta ad allegerire il traffico a ridosso delle mura” ricorda Roberto. “Ed il modo per riuscirvi è di puntare sui trasporti pubblici”. Un obiettivo di medio termine che tuttavia “è previsto anche nel Piano Generale dei Trasporti Urbani” spiega l'attivista del coordinamento San Giovanni Mobilità Sostenibile.

UNA LINEA DIALOGANTE - “Noi è dal 2014 che facciamo incontri con le commissioni municipali e cittadine ed abbiamo esposto il nostro progetto anche alla Casa della città. Ci siamo confrontati sempre in maniera costruttiva, cercando di evitare contrapposizioni. Il nostro stesso progetto è a maglie larghe, poiché indichiamo semplicemente come non dovrebbe essere la viabilità della zona. Cioè non vogliamo che sia attraversata da una tangenziale urbana. Ed al tempo stesso vorremmo che il quadrante non fosse costretto a convivere con l’inquinamento acustico e ambitale causato dal traffico”.

L'INCONTRO - Per raggiungere tutti questi obiettivi i cittadini ed i comitati che da almeno tre anni sono al lavoro sulla viabilità quadrante, hanno organizzato un incontro. Si svolgerà all’interno della biblioteca Nelson Mandela di via La Spezia, alle ore 16 di mercoledì 10 maggio. In quella sede “si propone una tavola rotonda con tutti gli attori coinvolti nell’elaborazione del progetto San Giovanni Mobilità Sostenibile”. All’appuntamento è annunciata anche la presenza di rappresentanti istituzionali di Roma Capitale e del Municipio VII.