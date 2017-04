San Giovanni, via i cantieri della metro: ecco come cambia la viabilità

Finiti i lavori a San Giovanni e in attesa dell'apertura della metro C, prevista per quest'autunno, cambia la viabilità nell'intera zona di San Giovanni. Nella giornata di ieri è stata disposta la riapertura della circolazione veicolare in via La Spezia, e nel contempo sono state disposte nell'area alcune variazioni. La Polizia di Roma Capitale fa sapere che in questo periodo di "rodaggio" ha previsto un presidio eccezionale di pattuglie per fornire assistenza alla cittadinanza e agevolare il traffico.

Via La Spezia diventa ora percorribile a doppio senso di circolazione per tutti i veicoli. Di fatto, le auto provenienti dalla Tangenziale e dirette a piazzale Appio non avranno più bisogno di percorrere viale Castrense, ma potranno raggiungere direttamente via La Spezia svoltando a sinistra in via Nola. I veicoli provenienti da via Magna Grecia e diretti alla Tangenziale, invece, non avranno più bisogno di passare per via Faenza e via Taranto, ma potranno proseguire diritto attraversando via Appia.

Viale Castrense, per chi proviene dalla Tangenziale, sarà ancora percorribile fino a via S. Severo: oltre tale intersezione diventa senso vietato, ovvero senso unico per chi viene da P.le Appio. Chi proviene da via Magna Grecia e vuole raggiungere via Taranto dovrà ancora svoltare a destra in via Appia Nuova e successivamente a sinistra in via Faenza.

"Sin da stamane", conclude la polizia locale, "agenti e tecnici stanno monitorando il traffico e la variazione di concentrazione di veicoli nell'area, al fine di individuare eventuali punti critici e apportare - in caso - variazioni nella tempistica degli impianti semaforici".