VIDEO | Villa Fiorelli, ancora indagini sulla voragine di via Alghero. La strada resta chiusa

Ancora il caos nella zona di Villa Fiorelli a causa delle chiusure al traffico tra via Alghero e via Savona dopo che durante il periodo natalizio si sono aperte due voragini. Proseguono le indagini tecniche di Acea e Italgas, attesi anche gli esperti della sovrintendenza.

"Siamo così dal 18 dicembre quando si era aperto un buco nell'asfalto - spiega un residente mentre ci mostra una foto che ha scattato lui quella sera - ora da quel buco si è creata una voragine molto profonda. Speriamo risolvano presto perchè con le strade chiuse muoversi nel quartiere è diventrato un problema".

Ci troviamo nella zona di piazza Lodi, vicino all'imbocco con la tengenziale est. Un punto abbastanza congestionato dal traffico di punta, eppure sono ormai quasi tre settimane che via Alghero è completamente chiusa al traffico veicolare, mentre via Savona solo in parte. Sul posto i tecnici che stanno proseguendo con le indagini del caso per poi mandare avanti i lavori. Ma tempi certi di intervento ancora non si conoscono. "Non posso entrare nemmeno nel mio garage con la macchina - spiega un'abitante di via Alghero - eppure la buca è distante, ho chiesto se possono spostare un po' le transenne visto che ancora non si sa nulla sulla riparazione della buca, ma niente".