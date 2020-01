Ubriaco sale sull'altare, urla frasi sconnesse e interrompe la messa

E' salito sull'altare completamente ubriaco e, urlando una serie di frasi sconnesse in romeno, ha interrotto la messa. A bloccare l'esagitato i carabinieri di San Giovanni intervenuti dopo la segnalazione di alcuni fedeli che stavano assistendo alla funzione religiosa serale nella chiesa Santi Antonio da Padova e Annibale Maria di Francia in piazza Asti.

Chi era lì, oltre il parroco, è rimasto senza parole davanti alla scena con l'ubriaco intento a fare il suo personalissimo show, durato circa 10 minuti, nella parrocchia del quartiere San Giovanni.

L'uomo, un 44enne romeno, è stato fermato dai militari che lo hanno portato in ospedale per poi denunciarlo per "turbamento delle funzioni religiose".