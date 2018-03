Via Appia Nuova, abbattuti una dozzina di pini. Nessuna ripiantumazione in vista

Via Appia Nuova senza pini appare irriconoscibile. Eppure sono almeno una dozzina quelli che sono stati eliminati dai parcheggi. Alcuni di loro, a causa della neve e delle folate di vento, avevano ceduto schiantandosi sulle auto in sosta. Sfiorata la tragedia, l'amministrazione cittadina aveva deciso di correre ai ripari.

Le radici mutilate

I monitoraggi partiti il 15 marzo, hanno messo a nudo le condizioni delle imponenti alberature. Per alcune, non c'è stato molto da fare. Come ha spiegato l'assessore municipale Marco Pierfranceschi sul proprio profilo facebook "l'esame degli esemplari caduti ha evidenziato una mutilazione dell'apparato radicale effettuata nel corso della realizzazione dei parcheggi, più ulteriori interventi effettuati sulla sede stradale e sui sottoservizi. Gli alberi sono riusciti a sopravvivere ma in forma precaria: le radici non sono ricresciute e gli esemplari sono andati soggetti ad un invecchiamento precoce". In altre parole "i lavori di realizzazione del parcheggio, a distanza di pochi anni, hanno trasformato gli alberi in 'birilli vegetali' pronti a cadere". Da qui la decisione di procedere all'abbattimento di almeno una dozzina d'esemplari.

Un auspicio condivisibile

"Fa pena e tristezza, quali che siano le motivazioni che in questo caso sono probabilmente legittime, vedere una città che tra strade, alberature ed aree verdi, sembra abbandonata a se stessa ed in piena decadenza – ha commmentato l'ex consigliere del Municipio VII Francesco Laddaga (Lista Marino) – dopo pochi mesi la consigliera d' opposizione Raggi attribuiva a Marino la responsabilità di qualsiasi cosa mentre ora, dopo quasi 2 anni, ricusa e rifiuta qualsiasi responsabilità; mi auguro comunque che le alberature siano sostituite al più presto, per ridare a via Appia Nuova il suo aspetto abituale e assicurare fresco e ombra ai cittadini nei mesi più caldi".

I tempi per la riforestazione

L'auspicio dell'ex capogruppo municipale della Lista Marino, rischia però di non essere esaudito. Almeno per ora. Come ha spiegato la presidente municipale Monica Lozzi "il nostro intento è garantire, oltre alla sicurezza dei cittadini, anche il patrimonio arboreo che rappresenta un argine contro i problemi di traffico e di inquinamento presenti, in città". Pertanto la Minsindaca ha dichiarato "l'intenzione di chiedere un tavolo all'assessore competente per prevedere e programmare la piantumazione delle alberature tagliate". Ne consegue che ad oggi, nonostante le buone intenzioni del Municipio VII, il Campidoglio non abbia ancora previsto la riforestazione di via Appia Nuova nel tratto compreso tra Re di Roma e piazzale Appio. Considerando che la finestra utile per mettere a dimora gli alberi si esaurisce a marzo, fino al prossimo autunno bisognerà abituarsi all'idea che, la strada, resterà priva di alberature.