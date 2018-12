VIDEO | Via Satrico, quartiere sotto choc per la morte di Arrigo Fiore: "Incrocio pericoloso"

Non ci sono parole. Quando accade un incidente come questo, difficile fare un commento, capire le cause, oltre alle responsabilità di chi ha causato il sinistro. Eppure, nella zona che sorge tra via Satrico e via Acaia, dove ha perso la vita il 52enne Arrigo Fiore, residenti e commercianti di zona ricordano quanto sia pericoloso questo incrocio. “Dove la gente corre in auto, sta al cellulare mentre guida non rispetta gli obblighi di direzione”, dicono. “Ho visto la scena dei soccorsi dal mio balcone, una cosa difficile da dimenticare - riferisce una residente -. Purtroppo non è il primo caso, da quando hanno aperto la strada da via Cilicia a Piramide, non viviamo più”.

Un risveglio amaro per il quartiere, mentre gli inquirenti sono ancora al lavoro per definire quello che affare un vero e proprio giallo.