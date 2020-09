Appio Latino: “Sgomberate il locale di via Amulio, è occupato dagli Ultras Lazio”

All’Appio Latino c’è un locale che fa discutere. Si trova al civico 47 di via Amulio, strada parallela a via di Acca Larentia. Un luogo simbolo della destra romana.

La mozione

In quello spazio, già sede degli Irriducibili, si riunisce il gruppo di tifo organizzato “Ultras Lazio”. Quel locale però è finito al centro di una mozione che il PD, con il supporto di alcuni consiglieri di centrosinistra, ha presentato sia in Campidoglio che in Municipio VII, nel cui territorio si trova il locale.

Nel dispositivo si chiede espressamente che sia “effettuato lo sgombero dei locali di via Amulio 47”. Intanto perchè quel locale “è di proprietà di INAIL, ente pubblico non economico, che gestisce il proprio patrimonio immobiliare con apposite graduatorie” hanno ricordato i consiglieri di centrosinitra. Ma “queste modalità di attribuzione - si legge sempre nel documento presto al voto in Aula Giulio Cesare ed a Cinecittà - non sono state rispettate per gli Irriducibili prima e per gli Ultras Lazio poi”.

Da Forza Nuova all'Ultras Lazio

Parlando esplicitamente di località occupati, i consiglieri che hanno firmato la mozione hanno ricordato che “l’occupazione era stata precedentemente portata avanti da appartenenti alla formazione neofascista denominata Forza Nuova che cedettero la struttura in modo illegale al gruppo capitanato dal defunto Piscitelli”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le motivazione per lo sgombero

Quell'occupazione, su cui Municipio e Campidoglio dovranno esprimersi , “reca danno alla cittadinanza ed espone al pericolo gli stessi abitanti" e d'altra parte è anche difficile da giustificare per "i commercianti che onestamente pagano canoni di affitto onerosi”. Per queste ragioni, ed anche in considerazione del fatto che "il gruppo occupante non persegue finalità in linea con i valori costituzionali, essendosi storicamente e recentemente esposto con manifestazioni di stampo neofasciste" viene chiesto all'amministrazione cittadina e locale d'impegnarsi per chiederne lo sgombero.